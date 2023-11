Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej konstytucji Rzeczypospolitej - powiedział Duda w wygłoszonym orędziu.

Lawina komentarzy po orędziu prezydenta

"Niewiele oczekując, nigdy się nie zawiodłem" - napisał Szymon Hołownia.

"Prezydent ciagle się uczy. Ale arytmetyka mu do głowy nie wchodzi. Trudno, jesteśmy cierpliwi.🤷🏻‍♂️ Szkoda tylko, że cierpi na tym cała Polska" - napisał Robert Biedroń.

"Andrzej Duda nie zaskoczył. Partyjny prezydent na usługach Kaczyńskiego przedłuża agonię PiS o kilka tygodni. Fundując Polakom niesmaczny spektakl, który tak naprawdę osłania ostatni skok na kasę ze strony PiS" - napisał Marcin Kierwiński.

"Decyzja p. prezydenta Andrzeja Dudy o powierzeniu misji sformułowania rządu p. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu to potwierdzenie wieloletniej tradycji konstytucyjnej w naszym kraju. To PiS jest zwycięzcą tegorocznych wyborów parlamentarnych i dzięki tej desygnacji, w sposob oficjalny bedziemy mogli podjąć rozmowy w sprawie powołania rządu na kolejną kadencję. W obliczu stojących przed Polską wyzwań, zwłaszcza w kontekscie tendencji, które pojawiaja się w UE, niebezpiecznych zmian traktatowych, ważne, aby nowy rząd tworzyły osoby, którym interes polski, polska suwerenność, niezleżność leży na sercu. Do zwycięstwa" - napisał Rafał Bochenek

"Orędzie bez zaskoczeń! Morawiecki z samobójczą misją, a Prezydent w partyjnych szatach #PiS! Hucpy ciąg dalszy!" - skomentował Krzysztof Gawkowski.

"Olać wolę 11 mln rodaków i się z tego powodu cieszyć. Żenujący spektakl wykonaniu p. Dudy" - napisał Arkadiusz Myrcha.

"Duda zdecydował się kupić PiSowi trochę czasu. Trochę czasu na drenowanie spółek skarbu państwa i zacieranie śladów po swoich przestępstwach. Ale to tyle. Te rządy odejdą na śmietnik historii. To tylko kwestia czasu" - napisał Krzysztof Śmiszek.

"Prezydent Andrzej Duda nie stanął na wysokości zadania. Zamiast stanąć po stronie werdyktu obywateli podniósł na niego rękę. Na szczęście to tylko kwestia czasu" - napisała Paulina Hennig-Kloska.

"Prezydent Duda kolejny raz pokazał jak bardzo jest niesamodzielny i uzależniony od decyzji centrali przy Nowogrodzkiej. Odbudowa autorytetu Prezydenta RP będzie w przyszłości bardzo trudna" - napisała Ewa Kopacz.