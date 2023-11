"Gdyby opozycja była taka całkowicie pewna, że ma 248 głosów, to powinna powiedzieć: spokojnie, czekamy. Oni się tak mocno denerwują…" - mówił w Radiu Zet polityk PiS Paweł Jabłoński, komentując decyzję prezydenta ws. nominacji na premiera. Zwrócił się też do liderów opozycji: "Jeśli jesteście panowie tacy pewnie siebie, to czym się tak denerwujecie?"