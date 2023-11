Niemieccy przedsiębiorcy z uwagi na brak wykwalifikowanych pracowników na rynku domagają się podniesienia wieku emerytalnego w Niemczech do 70 lat. Zupełnie innego zdania jest za to kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który uważa, że to "głupia dyskusja". Podnosi za to, że w pierwszej kolejności należy poprawić perspektywy 60-latków, którzy są na etapie szukania pracy. "Błędny, pozbawiony sensu krok" - skwitował apel przedsiębiorców. O sprawie informuje portal "Spiegel".