To dobre pytanie. Moim zdaniem trzeba by zapytać prezydenta (Andrzeja) Dudy, czy już zapoznał się z umową koalicyjną, jaką nowy rząd pana Morawieckiego powinien sformułować. Ja w sumie nie mam już ochoty na ironię czy żarty (...). Słowa pana prezydenta Dudy, także premiera Morawickiego pokazały moim zdaniem już jednoznacznie, że nie chodzi o żadną szansę utworzenia rządu, bo PiS nie ma tej szansy i wszyscy o tym wiemy - wszyscy, pan prezydent też dobrze o tym wie - ale jest to gra na czas - ocenił Tusk.

Unieważnienie decyzji PiS

Dzisiaj mieliśmy kolejne nominacje, łapanie ostatnich stanowisk, wykorzystywanie pieniędzy. Tu widać, że są ciągle bardzo sprawni i coraz bardziej zdenerwowani. Na pewno część, większość, a może wszystkie decyzje, te z ostatnich dni będą unieważnione, bo są podejmowane wyłącznie po to, żeby zabezpieczyć sobie tyły. Czegoś takiego chyba nie obserwowaliśmy w polskiej polityce po roku 89. To co mnie najbardziej uderza, to jest to, że to jest takie bezwstydne - mówił.

Lider PO odniósł się także do wystąpień podczas debaty w sprawie wyboru posłów-kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W jego ocenie, niektóre z nich "naruszały elementarne normy kultury osobistej". Dzisiaj sobie zdałem sprawę, na jak straszną próbę zostały wystawione polskie dzieci, polskie nauczycielki, nauczyciele z kimś takim, jak pan Czarnek. Pierwszy wychowawca Rzeczypospolitej za rządów PiS, a pokaz tej arogancji i buty i braku osobistej kultury był dla mnie uderzający - ocenił Tusk.

Dodał, że "można postawić tamę takiemu - i brakowi kultury, i próbie łamania obyczajów - konsekwencją i pozytywnym podejściem". Jestem optymistą. Niezależnie od tego że widzieliśmy rzeczy nieprzyjemne, a pewnie jeszcze straszne będą się tutaj zdarzały, ale my to wytrzymamy - zaznaczył.

Aroganckie wystąpienie Czarnka

We wtorek Krzysztof Śmiszek (Lewica) przedstawiając kandydaturę posłanki Anny Marii Żukowskiej (Lewica) do Krajowej Rady Sądownictwa, zwrócił się do Zbigniewa Ziobry (PiS), który występował przed nim: Nie tylko na tej mównicy minął pana czas, ale w polityce minął pana czas. Może pan krzyczeć, może pan machać rękami, może pan robić awantury, ale to nic nie da. Was już nie ma w rządzie.

Po Śmiszku głos zabrał szef MEiN Przemysław Czarnek. Przerywał Szymonowi Hołowni, do którego się zgłaszał per "Panie marszałku rotacyjny". Mamy do czynienia z daleko posuniętą już nie bezczelnością, tylko wręcz chamstwem politycznym - mówił, odnosząc się do słów Śmiszka.

Powiedział, że Lewica uzyskała w wyborach ponad 1,8 mln głosów. Natomiast, jak dodał, PiS, do którego należy Zbigniew Ziobro, ponad 7,7 mln głosów. Pan z tej mównicy wyrzuca ministra Ziobro z polityki? To pan z tego państwa przed momentem wyrzucił 7 mln 660 tys. ludzi. Oni się dla was nie liczą, oni są dla was nikim, a nie takie są standardy demokratyczne. Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie "śmiszki", które nie potrafią liczyć - powiedział.

Jak wskazał, przez 8 lat opozycja mówiła, że nie ma KRS-u, że jest neo-KRS. A oni dzisiaj procedują wybór swoich kandydatów do czegoś, czego nie ma. U was logiki brakuje, zwykłej logiki. Jak nie ma logiki, to nie ma demokracji - podkreślił.