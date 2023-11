Pytany w programie "Sedno Sprawy" Radia Plus czy teraz funkcjonuje neo-KRS czy KRS powiedział, że bardzo rzadko używał sformułowania neo-KRS. Mamy bardzo ważny organ konstytucyjny, który został zreformowany z naruszeniem prawa, jest wadliwie funkcjonującym organem konstytucyjnym - dodał Paszyk.

Zaznaczył, że "trzeba dzisiaj z bardzo dużą ostrożnością (...) rozpocząć proces legalizowania spraw, które przez sędziów były rozpatrywane" - powiedział. Podkreślił, że trzeba coś z tym zrobić. Dodał, że jest to wielki problem i trzeba go naprawić.

Podkreślił, że nie kwestionuje kompetencji sędziów wybranych w ostatnich latach. Nikt dzisiaj z tych, którzy będą próbowali sytuację naprawić absolutnie nie kwestionuje kompetencji tych sędziów". "Kwestionujemy tryb i sposób powołania przez nielegalny, nie w pełni prawny podmiot konstytucyjny jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa - powiedział Paszyk. Dodał, że trzeba ją naprawić i przywrócić do formy, która nie będzie kwestionowana, ani nie będą kwestionowani powoływani przez nią sędziowie oraz wydane przez nich wyroki. Podkreślił, że jest to zadanie, z którego nikt ich nie zwolni, a problem sam nie zniknie.

Paszyk do sędziów KRS: Włos z głowy żadnemu z państwa nie spadnie

Uspokajam i zapewniam każdego sędziego, który przez wadliwie powołaną Krajową Radę Sądownictwa został powołany: włos z głowy żadnemu z państwa nie spadnie. Każdy będzie sędzią". "My musimy tylko uzdrowić to co jest przyczyną, istotą problemu, a więc formę legalną Krajowej Rady Sądownictwa- podkreślił Paszyk.

Pytany zaś o to, ile resortów będzie miał PSL w nowym rządzie, odpowiedział, że ogłoszą to w swoim czasie. "Myślę, że to będzie więcej niż trzy" - dodał. -Najbliżej jesteśmy liczby czterech bardzo ważnych resortów, ale też taki będzie obraz tego rządu. Tu nie będzie ugrupowań, które dominują w znaczący sposób, jeśli chodzi o obszary za które biorą odpowiedzialność". "Będzie bardzo partnerski układ, jeśli chodzi o podział resortów- dodał Paszyk.

Pytany jaki resort oprócz ministerstwa obrony narodowej, rolnictwa i infrastruktury, odpowiedział "bardzo nam bliska również gospodarka" - powiedział Paszyk.