W piątek na konferencji prasowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych premier Mateusz Morawiecki przedstawił “Dekalog Polskich Spraw”. Jest to program polityczny i ma na celu stworzenie rządu, który przekracza granice partyjne i opiera się na najcenniejszych elementach różnych programów.

Premier chwali postulat Konfederacji

Z programu Konfederacji jak najbardziej podpisujemy się pod postulatem, w którym również my mamy wiarygodność - nie nasi przeciwnicy polityczni, którzy już się wycofują rakiem ze swoich postulatów - czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku. Konfederacja zaproponowała, żeby było to do poziomu minimalnego wynagrodzenia i rosło wraz z tym minimalnym wynagrodzeniem; to dobry postulat - mówił premier.

My zwiększyliśmy kwotę wolną od podatków - czyli wynagrodzenie bez żadnego podatku PIT - z kwoty 3091 zł do 30 tys. złotych rocznie; to dziesięciokrotny wzrost zrealizowany przy bardzo dobrym stanie budżetu jednocześnie - powiedział Morawiecki. Wśród propozycji premiera znalazł się także tzw. dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.

Odpowiedź Mentzena

Na propozycje premiera wpisem na portalu X (Twitterze) zareagował lider Konfederacji. Morawiecki gdy już traci władzę, proponuje dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, długie vacatio legis w sprawach podatkowych i kilka innych udogodnień. Mieliście przecież na to 8 lat! Woleliście w tym czasie podnosić i komplikować w rekordowym tempie podatki - napisał Mentzen.