"Wskazaliśmy resorty, za które chcemy wziąć odpowiedzialność; wszystkie nazwiska, które zostały zaproponowane przez Lewicę, Donald Tusk zaakceptował" – powiedział w TVN24 współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Każdy z nas wskaże resorty, za które chcielibyśmy wziąć odpowiedzialność. Do tych resortów wskażemy odpowiednie nazwiska. My, jako Lewica, to zrobiliśmy. Wszystkie nazwiska, które zostały zaproponowane przez Lewicę, Donald Tusk zaakceptował, uważając, że są to wysokiej klasy specjaliści i specjalistki. Te rozmowy są już praktycznie zakończone. Tak samo było z innym ugrupowaniami. Uczestniczyłem w tych rozmowach. Nie było tu większych kontrowersji. Proponowaliśmy najlepszych z najlepszych – mówił lider Lewicy.

"Lewica będzie miała swojego wiceministra zdrowia"

Biedroń powiedział, że Lewica powoła swojego kandydata na stanowisko wiceministra zdrowia. Realizacja postulatu zmniejszenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza-specjalisty do 30 dni, będzie możliwa dzięki temu.

Lewica będzie miała swojego wiceministra zdrowia i jednym z zadań tego wiceministra czy wiceminister zdrowia będzie dopilnowanie, żeby w końcu kolejki do lekarza wynosiły mniej niż 30 dni – powiedział.

Propozycja dla koalicji

Biedroń powiedział, że Lewica zaproponowała się koalicji rządowej możliwość współpracy w zbliżających się wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Lewica położyła na stole negocjacyjnym pakt samorządowy i pakt europejski, żebyśmy razem wystartowali w wyborach samorządowych i w wyborach europejskich - ujawnił współprzewodniczący Lewicy.

Mam nadzieję, że tak się stanie. Że jesteśmy dzisiaj zjednoczeni w rządzie, a będziemy zjednoczeni w wyborach samorządowych i europejskich - skomentował.