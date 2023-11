Posłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali, że w Chełmie ma powstać Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według posła Szczerby i Laska to skok na kasę. Inwestycja ma opiewać na 200 mln złotych. Do sprawy odniósł się minister kultury Piotr Gliński. Jego zdaniem w Chełmie powstanie Muzeum Rzezi Wołyńskiej, a zarzuty posłów KO to kłamstwa.

Szczerba i Lasek: Próba zabetonowania środków W Chełmie powstanie Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; to próba zabetonowania środków, skok na kasę - mówili w czwartek w Sejmie posłowie KO. "Kłamiecie rano, w południe i wieczorem. W Chełmie powstanie Muzeum Rzezi Wołyńskiej. To wieloletni program upamiętniania ofiar olbrzymiej tragedii na Wołyniu" - napisał szef MKiDN Piotr Gliński. Reklama W czwartek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posłów KO - Michała Szczerby i Macieja Laska - pt. "Ostatni skok Glińskiego. 200 milionów na Centrum Kaczyńskiego w Chełmie". Mamy w tej chwili nową odsłonę próby przejmowania, zakładania, tworzenia na ostatniej prostej tego rządu, nowych instytucji kultury - powiedział Szczerba. Michał Szczerba: PiS traktował państwo jak łup Zobacz również Reklama Przekazał, że na czwartek zaplanowano sesję Rady Miasta Chełm. Ta sesja ma przyjąć zmianę wieloletniej prognozy finansowej. I to jest niewinnie wyglądający dokument, ale w tym dokumencie jest pozycja - powstanie Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Okazało się, że w dniu wczorajszym minister kultury Piotr Gliński i prezydent miasta Chełm z PiS-u pan Banaszek przyjęli projekt umowy dot. tego, że powołują nową instytucję Centrum im. L. Kaczyńskiego, która będzie miała siedzibę w Chełmie. Centrum, które ma kosztować 200 mln zł, z czego 180 mln zł ma wygospodarować odchodzący minister Gliński - mówił poseł KO. Ocenił, że to "próba zabetonowania środków dla przepompowni, która ma powstać w Chełmie". Będzie kontrola poselska w ministerstwie kultury Reklama Szczerba zapowiedział, że w przyszłym tygodniu posłowie KO przeprowadzą "kontrolę poselską w MKiDN". Dokładnie prześledzimy, w jakim czasie, jakimi krokami doprowadzono do tego gigantycznego skoku na 200 mln zł na nową instytucję, która już po zmianie demokratycznej jest powoływana bez żadnego trybu, bez żadnych konsultacji, a w szczególności z zobowiązaniami długoterminowymi finansowymi dla przyszłych ministrów kultury i dziedzictwa narodowego - wskazał. Inny poseł KO Maciej Lasek, komentując tę sytuację, powiedział: Akcja +ewakuacja+ trwa w najlepsze. Jest końcówka rządów skompromitowanej władzy, która za wszelką cenę próbuje zrobić miejsca dla swoich, wykorzystując samorządowców, ale tak naprawdę, wykorzystując pieniądze wszystkich podatników mieszkających w danym mieście. Sytuację w Chełmie porównał do sprawy z Otwocka. W połowie listopada Rada Miasta Otwocka zdecydowała, że przez 10 lat miasto będzie współprowadzić Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego wspólnie z resortem kultury. W Otwocku radni podjęli uchwałę tworzącą nową instytucję kultury, częścią uchwały była umowa, która nie była umową ostateczną, która w żaden sposób nie zabezpieczała interesów miasta Otwocka ani interesów mieszkańców Otwocka. Obawiamy się, że taka sama umowa, takie samo działanie jest podjęte na ostatnią chwilę w Chełmie. Nie możemy do tego dopuścić - podkreślił. Gliński: Kłamiecie Odnosząc się do konferencji posłów KO, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński napisał na platformie X: "Kłamiecie rano, w południe i wieczorem. W Chełmie powstanie Muzeum Rzezi Wołyńskiej i to cel umowy o współprowadzeniu tej instytucji, którą zarządzać będzie Miasto. To wieloletni program upamiętniania ofiar olbrzymiej tragedii na Wołyniu. Nie macie względu na pamięć i świętości". Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona 26 maja 2023 r. uchwałą Rady Miasta Chełm. 10 października w MKiDN podpisany został list intencyjny pomiędzy resortem a chełmskim samorządem w sprawie współprowadzenia Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. "Po nadaniu Muzeum statutu, podjęte zostaną rozmowy na temat treści umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury – zwłaszcza kwestii dotyczących części finansowej, obejmującej inwestycję w kompleksie dawnych budynków szpitala przy ul. Hrubieszowskiej 102, które Miasto Chełm nabyło dzięki wsparciu finansowemu w wysokości niemal 4 mln zł. otrzymanemu z rezerwy Prezesa Rady Ministrów. Celem inwestycji jest stworzenie na powierzchni 5,8 ha w centrum miasta, gdzie znajduje się 10 budynków przeznaczonych do adaptacji, nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego z centrum konferencyjnym. Projekt ma zostać zrealizowany do 2027 r." - napisano na stronie MKiDN. Tomasz Mincer

