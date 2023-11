Obrady Sejmu stały się hitem już od pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Ogląda je na żywo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Przekłada się to na rosnącą popularność kanału na portalu. Transmisje są już widoczne na karcie “Na czasie” i to na górnych pozycjach. W tym miejscu znajdują się materiały, które najszybciej zyskują popularność. Pierwsze posiedzenie Sejmu z 13 listopada ma już blisko 930 tysięcy wyświetleń. Na drugim miejscu jest trzecie posiedzenie z 21 listopada, z liczbą 766 tysięcy wyświetleń. Wszystko wskazuje na to, że Sejm na żywo stał się ulubioną rozrywką Polaków.

Sejm na żywo. Marszałek zadowolony z zainteresowania

Do tej pory liczba subskrybentów oficjalnego kanału sejmowego na YouTube zwiększała się nieznacznie. Od połowy października 2022 roku do 9 listopada 2023 roku był to wzrost o nieco ponad 4 tysiące osób. Dla porównania, w pierwszy dzień posiedzenia Sejmu przybyło ponad 11 tysięcy osób, zaś w drugi ponad 13 tysięcy. Kolejne dni nie były już tak spektakularne, bo wzrosty sięgały kilku tysięcy. W końcu jednak wyniki wystrzeliły i jednego dnia zanotowano wzrost o ponad 15 tysięcy osób, a kolejnego o blisko 26 tysięcy.

Z tego faktu bardzo zadowolony jest nowy marszałek Sejmu — Szymon Hołownia. Podczas konferencji prasowej z dnia 23 listopada powiedział: - Przede wszystkim strasznie się cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał. Bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać: ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć.

Dodał jeszcze: - Demokracja wreszcie schodzi pod strzechy, wreszcie wchodzi do naszych telewizorów, komputerów, smartfonów. Tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest muzeum demokracji. To jest miejsce, w którym demokracja ma być żywa, ma pokazywać się ludziom, ma pracować na ich oczach. Fajnie, że tak jest.

Warto dodać, że sama konferencja prasowa ma już 470 tysięcy wyświetleń. Dużą popularnością cieszą się też kompilacje przedstawiające najlepsze wypowiedzi marszałka oraz fragmenty posiedzenia przedstawiające awanturę w Sejmie.

Obrady Sejmu ze srebrnym przyciskiem?

Po przekroczeniu 100 tysięcy subskrybentów, twórcy kanału na YouTube otrzymują statuetkę srebrnego przycisku, która przypomina logo serwisu. Zapytany o to na konferencji Szymon Hołownia stwierdził, że porozmawia na ten temat z Centrum Informacyjnym Sejmu, bo sam nie chce pisać o statuetkę. Jednocześnie dodał, że największą nagrodą jest dla niego rosnąca liczba subskrybentów.

Kiedy kolejne posiedzenie Sejmu? 28 listopada

Marszałek zapowiedział, że już we wtorek 28 listopada odbędą się kolejne obrady Sejmu, podczas których ma zostać wybrany Rzecznik Praw Dziecka oraz członek Państwowej Komisji ds. pedofilii. Poza tym odbędzie się głosowanie w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu dot. finansowania in vitro. Szymon Hołownia zapowiedział także, że we wtorek będzie procedowany rządowy projekt ustaw mający przenieść datę tegorocznej niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia. To nie koniec gorących tematów. Planowane jest też pierwsze czytanie oraz debata w sprawie uchwał przygotowanych przez Koalicję Obywatelką. Dotyczą one tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku, afery wizowej i korzystania z oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Uchwały mają powoływać trzy sejmowe komisje śledcze.

Jak zapowiedział marszałek: - Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec z tego będzie.

Całe wystąpienie podczas konferencji jest dostępne na oficjalnym kanale Sejmu. W tym tygodniu posiedzenie może trwać nawet trzy dni, bo jak zaznacza marszałek, jest sporo rzeczy, z którymi muszą się zmierzyć.