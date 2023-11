Gość RMF FM powiedział, że "minister Gliński jeszcze w czwartek przygotował zmiany w statucie Polskiego Radia, TVP, PAP i de facto wczoraj to było wszystko kończone przez nową panią minister".

Odbetonujemy media - zapowiadał Dariusz Joński. - Ja sprawdzam wciąż, czy już są zmiany w KRS-ie. Jeszcze nie ma - mówił.

Reklama

Dodał, że "nie będzie to łatwy proces, to będzie najtrudniejszy ze wszystkich, o których mówiliśmy, ale chcemy to zrobić".

Chcielibyśmy na święta to zrobić, ale co my zastaniemy, kiedy przejmiemy te rządy, tego nie potrafię powiedzieć, bo naprawdę mi do głowy by nie wpadło, żeby rząd, który jest na wylocie, podejmował takie decyzje - żeby się zabetonować w wielu instytucjach - stwierdził.

Reklama

Mamy pomysł, nie chcę zdradzać szczegółów i wychodzić przed szereg, bo nowy pan minister kultury zrobi to wszystko, ale jest kilka sposobów na to, jak odpolitycznić (media - red.) - powiedział Joński.