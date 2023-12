"Spodziewajcie się nowego rządu 11 grudnia, a jeżeli czas na to nie pozwoli, to 12 grudnia" - mówił kandydat na premiera Donald Tusk po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Expose Tusk ma zamiar wygłosić 12 grudnia, by 13 grudnia prezydent Andrzej Duda "zgodnie z tym, co zasugerował", mógł dokonać zaprzysiężenia rządu. Szymon Hołownia powiedział: "Mamy plan i nadzieję go zrealizować".