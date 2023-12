Dzień dobry Polsko, to dzień dobry dla Rzeczpospolitej. To, co widzieliście, to przeszłość, a my was witamy w przyszłości. Trzeba rozbić kilka kłamstw, które tu padły - rozpoczęła swoje wystąpienie w imieniu Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

Reklama

Polacy zapamiętają was przez gigantyczną inflację. To są wasze ostatnie chwile, ale dokończcie ten czas godnie - mówiła w Sejmie Nowacka do posłów PiS.

Mówiliście: "silna Polska w silnej Europie". Wprowadzacie chaos w sojuszu z Orbanem i Meloni. Zamiast budować silne sojusze, wprowadzaliście zamęt - powiedziała Nowacka.

Reklama

Nie było was, kiedy rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi protestowały w Sejmie. Kiedy trzeba było wspierać protestujące kobiety. Nie było was, kiedy umierała Izabela z Pszczyny. Dziś Polki i Polacy boją się policji, zhańbiliście polski mundur. Wasza telewizja szczuje na Polaków. Siedzi tu brat Pawła Adamowicza, siedzi tu posłanka Filiks. Nie przeprosiliście ich - stwierdziła Nowacka.

Reklama

Nowacka: Młodzi i kobiety nie kupią waszych kłamstw

Pan premier mówił dużo o kobietach, a wy w tym zakresie oszukaliście ludzi. Teraz jest pan za in vitro, a wyście ten program wyłączyli. Mówiliście o luce płacowej, a Polki pracują w zawodach niskopłatnych i nie poprawiliście ich sytuacji. Pan premier mówi o młodych, a wyśmiewacie ich ideały. Szczujecie na młodych w TVP. Młodzi i kobiety nie kupią waszych kłamstw, zbyt wiele widzieliśmy przez te ostatnie osiem lat - oceniła posłanka KO.

Nowacka do posłów PiS: Milczcie, bo mówię o śmierci

Źródłem wielkiego podziału i konfliktu jest to, co powinno Polskę zjednoczyć. Byłam w tej izbie w kwietniu 2010 r., kiedy można było się pojednać, kiedy wszyscy przeżywaliśmy ten sam ból i wy mieliście unikatową szansę po latach wyjść z tego klinczu, który dzielił i polaryzował polska scenę polityczną. Szukać pojednania - mówiła.

W pewnym momencie posłanka zwróciła się do posłów PiS, gdy Ci zakłócali jej przemówienie. Milczcie, bo mówię o śmierci - powiedziała. Rozmawiajmy o rzeczach ważnych, budujmy przyszłość na wyzwaniach i polskiej historii. Idziemy po prawo i sprawiedliwość dla pogardzanych. Rząd Donalda Tuska wie i zna to, co wyście zepsuli. Gwarantujemy wam dialog, rozmowę i spokój. Szczęśliwej Polski już czas - zakończyła Nowacka.

"W kilka minut obnażyła wszystkie kłamstwa Morawieckiego"

"Świetne wystąpienie @barbaraanowacka w #Sejm. W kilka minut obnażyła wszystkie kłamstwa Morawieckiego" - napisała na platformie X Małgorzata Niemczyk z PO.

"Znakomita @barbaraanowacka. Dużo o odbudowie wspólnoty , o wartościach i o szacunku dla drugiego człowieka" - chwali posłankę Arkadiusz Myrcha.