- Wystąpienie pana premiera było obszerne, a ja mam tylko dziesięć minut i w związku z tym będę musiał mówić w ogromnym skrócie - od tych słów rozpoczął swoje wystąpienie prezes PiS.

Reklama

- Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego to apel do całej klasy politycznej, by próbowała znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, nowych realiach dzisiejszego świata - powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński na mównicy. Odpowiedział na expose Morawieckiego

Następnie szef PiS stwierdził, że są dwa rodzaje polityki. -Pierwszy z nich, najprostszy, sprowadza się do podejmowania współpracy, ulegania niektórym grupom wewnętrznym i zewnętrznym. Podejmowaniu relacji jednostronnych, czasem dwustronnych. To łatwy sposób polityki - podkreślił.

Reklama

Kaczyński oświadczył, że drugi sposób uprawiania polityki jest trudniejszy. - Odwołujący się do wartości, których centrum jest wspólnota narodowa, która w pełni uznaje wolność jednostki, wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale też wolność wyboru władzy - wyjaśnił i dodał, że "to wspólnota jest jest warunkiem funkcjonowania".

- Wspólnota ma swoje interesy, wspólnota musi dbać o różne aspekty swojego funkcjonowania, ale wspólnota wtedy kiedy polityka jest prowadzona w ten sposób, jest również terenem różnych starć - dodał.

W opinii prezesa PiS od 1989 do 2015 roku, z małymi wyjątkami, uprawiano politykę pierwszego sposobu. - Taka polityka przez wiele lat dominowała, ale po 2015 została podjęta polityka drugiego, trudniejszego rodzaju. Polityka, która wywodziła się z wartości - oświadczył i dodał, że teraz "powróci polityka pierwszego sposobu".

Reklama

Kaczyński o bezpieczeństwie Polski. "Plany z Berlina"

Prezes PiS podczas swojego wystąpienia mówił także o bezpieczeństwie Polski. Skomentował przy tym plany z Brukseli. - Drugie niebezpieczeństwo to plany formułowane w Brukseli. To koncepcja zmiany państwa polskiego w teren zamieszkiwany przez Polaków zarządzany z zewnątrz - z Brukseli, a nawet z Berlina - powiedział i dodał, że nie można się zgodzić na to, aby "polska niepodległość była tylko historycznym incydentem".



- Polska może się rozwijać tylko jako państwo niepodległe. To interes każdego Polaka i każdej polskiej rodziny - wskazał.

Hołownia upomniał Kaczyńskiego

Na koniec swojej wypowiedzi Kaczyński zadeklarował, że klub PiS poprze rząd Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS przekroczył czas swojego wystąpienia. Zareagował Szymon Hołownia.

- Panie pośle, przekroczył pan czas o trzy minuty- powiedział marszałek Sejmu. Kaczyński znów otrzymał owację na stojąco od polityków ze swojej formacji.