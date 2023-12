Magdalena Gudzińska-Adamczyk, lekarka chorób zakaźnych i internista, opuściła Sejm i trafiła do szpitala po tym, jak Grzegorz Braun użył gaśnicy proszkowej, by zgasić zapalone świece chanukowe. Po tym incydencie kobieta poczuła się gorzej i straciła przytomność. Obecnie czuje się już lepiej, ale wciąż nie może mówić i porozumiewa się za pomocą SMS-ów -donosi Fakt.

Reklama

Lekarka zaatakowana przez Brauna. "Nie mogę mówić"

Od ataku minęło już sporo czasu, a ja wciąż nie mogę mówić - mówi Faktowi Gudzińska-Adamczyk.

Nie wiadomo jeszcze, czy zamierza wyciągnąć konsekwencje prawne wobec Grzegorza Brauna za jego bezpardonowy atak na nią w Sejmie. Lekarka jest przed diagnostyką okulistyczną i nie może na pewno stwierdzić, czy wszystko będzie dobrze. Jak twierdzi w oczach Grzegorza Brauna widziała tylko "nienawiść". Poszkodowana opowiedziała, co szczególnie ją poruszyło w tej sytuacji.

Reklama

Pan Braun powiedział do mnie, że ja i tacy jak ja to wstyd i że nie jestem kobietą. Ale znam siebie, wiem kim jestem i co mam do zaoferowania społeczeństwu. Słowa złego człowieka traktuję zgodnie z radą pana prof. Bartoszewskiego – to tak jakby nietrzeźwy zwymiotował na mnie w autobusie. Obrzydliwe, przykre, ale przecież nie wpłynie na moje poczucie własnej wartości - mówiła.

Kim jest Grzegorz Braun?

Grzegorz Braun to polski polityk, reżyser, scenarzysta, nauczyciel akademicki i publicysta. Urodził się 11 marca 1967 roku w Toruniu. Braun jest znany z kontrowersyjnych poglądów politycznych i jest liderem partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej oraz jednym z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jest posłem na Sejm IX i X kadencji.