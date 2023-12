Wielki sukces premiera @donaldtusk w Brukseli! Szefowa @EU_Commission @vonderleyen

zadeklarowała, że Polska otrzyma 5 mld euro zaliczki z KPO. KE doceniła proces realizacji kamieni milowych m. in. ws. niezależności sądownictwa i pierwsze decyzje podjęte przez polski rząd" - napisał Adam Bodnar na platformie X.

Reklama

Oburzenie Bochenka

Na ten wpis nie omieszkał zareagować Rafał Bochenek z PiS.

Reklama

"Że też Panu @Adbodnar nie wstyd... Czy rzeczywiście nie ma Pan honoru, aby obywatelom przekazać prawdę w tej sprawie ? Zaliczka została już zatwierdzona 9 grudnia br na wniosek rządu

@pisorgpl ... Pojechaliście do UE i wbrew zapowiedziom nic nie załatwiliście w tej sprawie. To pokazuje jednoznacznie jak Was tam "szanują" i "poważaj" - napisał oburzony polityk.

KPO dla Polski

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wraz z premierem Donaldem Tuskiem ogłosili, że Polska otrzyma 5 mld euro zaliczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czeka nas dużo pracy - mówiła szefowa KE. Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! - napisał na portalu X premier Polski.

Głównymi autorami sukcesu są ci wszyscy w Polsce, którzy nie poddali się w staraniach i w walce o praworządność, i rządy prawa - powiedział w Brukseli Donald Tusk. Każdy, kto zna realia europejskie i nasze polskie wie, że dawno nie mieliśmy w Brukseli tak lojalnego i serdecznego sojusznika polskich spraw, jak pani przewodnicząca KE - powiedział Tusk do szefowej KE.

Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN - napisał na portalu X Donald Tusk.

Wskazuje się, że Polska może otrzymać 140 mld euro z funduszy spójności (76 mld euro do 2027 r.) oraz z KPO (60 mld). Donald Tusk złożył wniosek o wypłatę pieniędzy w ramach pierwszej transzy KPO. Wniosek ten ma być poparty działaniami, mającymi na celu przywrócenie praworządności w Polsce - mowa o ustawach sądowniczych czy działaniach alternatywnych np. przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej.