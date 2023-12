Viktor Orban mówi o przegranym stuleciu

Podczas poniedziałkowej wizyty prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Budapeszcie doszło do podpisania 17 umów dwustronnych, w tym tej o strategicznym partnerstwie. Turcy i Węgrzy będą razem zwyciężać w XXI wieku - powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej premier Węgier Viktor Orban.

Węgrzy przegrali poprzednie stulecie. Plan jest taki, aby nie przegrać XXI wieku, ale go wygrać i szukać do tego sojuszników - powiedział Orban po podpisaniu strategicznego partnerstwa, cytowany przez agencję MTI.

Wcześniej Erdogan spotkał się z prezydent Katalin Novak, która stwierdziła, że "Turcja jest kluczowym krajem dla Węgier pod względem powstrzymania nielegalnej migracji i bezpieczeństwa energetycznego, ale odgrywa również ważną rolę w wojnie na Ukrainie i konflikcie na Bliskim Wschodzie".

Peter Szijjarto o współpracy energetycznej Ankary i Budapesztu

Prezydent Turcji został następnie przyjęty przez Orbana; w rozmowach uczestniczył minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Węgry i Turcja nawiążą szerszą współpracę energetyczną niż kiedykolwiek wcześniej - poinformował szef węgierskiej dyplomacji. Odniósł się do podpisanej w sierpniu umowy na dostawy gazu pomiędzy turecką państwową spółką energetyczną BOTAS a węgierską firmą MVM, która przewiduje również współpracę w dziedzinie wykorzystania tureckiej infrastruktury LNG.

Rola Turcji zostanie znacznie wzmocniona, gdy w następnym roku stanie się ona krajem tranzytowym i źródłowym - dodał polityk, mówiąc o dostawach gazu. Nawiązana zostanie również współpraca w zakresie magazynowania, rozwoju infrastruktury i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak wodór - uzupełnił Szijjarto.

Turcja i Węgry zacieśnią współpracę w sektorze mediów publicznych

Wśród podpisanych umów znalazły się m.in. porozumienie o współpracy z zakresu przemysłu obronnego, a także umowa pomiędzy mediami publicznymi obu krajów.

Jest to druga wizyta Erdogana na Węgrzech w tym roku; wcześniej przyjechał do Budapesztu 20 sierpnia w związku z dniem św. Stefana. Z prezydent Novak przywódca Turcji spotykał się w tym roku trzykrotnie.

Jak informują media, wiele miejsc i ulic w Budapeszcie będzie w poniedziałek czasowo zamknięte.

Wieczorem zainaugurowany zostanie również węgiersko-turecki rok kulturalny w stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma krajami.

Turcja i Węgry to dwa ostatnie państwa, które nie ratyfikowały jeszcze przystąpienia Szwecjido NATO. Po ostatniej wizycie Erdogana w Budapeszcie Szijjarto mówił, że parlamenty dwóch krajów wrócą do tej sprawy jesienią.

W poniedziałek temat wyzwań stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim był poruszany w rozmowach Erdogana z Novak, ale nie ujawniono, czy rozmawiano również o Szwecji.

Rząd w Budapeszcie powtarza, że Węgry nie będą ostatnim krajem, który zagłosuje za akcesją Szwecji, jednak parlament wciąż nie rozpatrzył rządowego wniosku, który czeka na głosowanie od połowy 2022 roku.