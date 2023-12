Politycy PiS spędzili więc noc w gmachu TVP przy Woronicza, a prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział dyżury, na których stawić ma się po 10 polityków prawicy. W środę po godzinie 11 zniknął kanał TVP Info i pojawił się komunikat o odwołaniu dotychczasowych zarządów w mediach publicznych.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek" - czytamy w komunikacie resortu.

Do sytuacji w TVP, w rozmowie z Dziennik.pl odniósł się poseł Jacek Karnowski. Ta telewizja była telewizją partyjną i rządową, siedzieli tam, jak u siebie na Nowogrodzkiej. Można powiedzieć, że Nowogrodzka przeniosła się na Woronicza, ale to już dawno, osiem lat temu i przez te lata TVP to była karykatura mediów publicznych. To były media rządowe – powiedział nam polityk.

I dodał: Jestem trochę zmartwiony, bo mam na ukończeniu proces przeciwko TVP…i co ja teraz zrobię? - zażartował mój rozmówca.

Karnowski przypomniał też, że to właśnie Telewizja Publiczna pośrednio doprowadziła do śmierci jego przyjaciela, Prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. Zaszczuli go i doprowadzili do sieczki w głowie oprawcy – zaznaczył były prezydent Sopotu.

Zmiany z zarządach mediów publicznych

Nawiązując do informacji dotyczących decyzji ministra kultury i zarządzonych zmianach w zarządach mediów publicznych Jacek Karnowski powiedział, że "taka zmiana dobrze mediom publicznym zrobi". Tam była tak jednostronna, nachalna propaganda… często włączałem TVP zamiast porannej kawy – żartował.

Poważnie jednak wskazał, że "w TVP od dawna nie było żadnego obiektywizmu". - Po tych zmianach jestem przekonany, że dużo się zmieni – podsumował.

Rozmawiała Aneta Malinowska / aneta.malinowska@infor.pl