Przed nadchodzącą Wigilią pamiętajmy także o tych, dzięki którym możemy żyć w bezpiecznej ojczyźnie - powiedział Morawiecki w niedzielę na filmiku opublikowanym na platformie X (d. Twitter).

Podziękowania dla żołnierzy

Podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy na naszej wschodniej granicy pilnują naszego bezpieczeństwa. Presja nielegalnej imigracji na całe Europę niestety nie ustaje - podkreślił.

Dodał, że działania prawne i legislacyjne po stronie Komisji Europejskiej zwiększają tę presję. Nawiązał także do paktu migracyjnego, którego częścią jest - jak mówił - zasada przyjmowania nielegalnych imigrantów do wszystkich państw członkowskich. Podkreślił, że rząd PiS wcześniej "mocno przeciw temu paktowi się przeciwstawiał".

Morawiecki do koalicji rządowej: Zawetujcie natychmiast niedobre dla Polski przepisy

Zaapelował do obecnej koalicji rządowej: Zawetujcie natychmiast te niedobre dla Polski przepisy, po to, abyśmy mogli żyć w bezpiecznej ojczyźnie, także w kolejnych pokoleniach". We wpisie podkreślił także, że "Polska musi być bezpieczna - nie tylko na Święta.