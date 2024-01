Klub Prawa i Sprawiedliwości otrzyma pismo w tej sprawie, żeby wyznaczył nowych kandydatów. Cała ta procedura ruszy raz jeszcze. Nie powołamy dzisiaj Komisji Śledczej ds. Pegasusa - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Komisja Śledcza ds. Pegasusa to specjalna komisja powołana przez Sejm w celu zbadania zakupu i używania w Polsce oprogramowania inwigilacyjnego. Zakres prac komisji obejmuje okres od 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję.

Czym jest Pegasus?

Pegasus to kontrowersyjne oprogramowanie szpiegowskie, które zostało stworzone i sprzedawane przez izraelską firmę NSO Group. Oprogramowanie to było wykorzystywane do inwigilacji różnych osób, w tym polityków i prawników w Polsce. W 2022 roku powstała senacka komisja ds. nielegalnej inwigilacji, która stwierdziła, że oprogramowania używano niezwykle agresywnie, a jego wykorzystanie było nielegalne.