Komisja śledcza ds. afery wizowej zacznie pracę 6 lutego. - Wszyscy w kierownictwie MSZ wiedzieli o aferze wizowej. Służby specjalne wszystko mają nagrane - mówił w RMF FM Szczerba. - My dostaniemy dostęp do akt prokuratorskich. To będzie 120 tomów - oświadczył polityk.

Szczerba ujawnił także, że na liście świadków do przesłuchania jest Mariusz Kamiński. - Kamiński nadzorował służby, które przyglądały się temu, że ten proceder korupcyjny się rozwijał – argumentował Szczerba.

Michał Szczerba zapowiedział w RMF FM, że w najbliższych miesiącach rząd będzie przeprowadzać konkursy na prezesów w spółkach skarbu państwa. - Po ośmiu latach niegospodarności, wyprzedaży majątku narodowego, czego przykładem jest Lotos i Rafineria Gdańska, trzeba zrobić pierwsze, wiosenne porządki w spółkach skarbu państwa - stwierdził.

Poseł skomentował także kwestię transakcji związanych z Lotosem. - W sprawie sprzedaży Lotosu musi być jakieś drugie dno o podłożu korupcyjnym - ocenił.