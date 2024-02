Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Do decyzji głowy państwa odniósł się prof. Andrzej Zoll. "Ręce opadają" - powiedział były prezes TK i zwrócił uwagę na kolejną część oświadczenie Kancelarii Prezydenta: "To jest jakieś szaleństwo".