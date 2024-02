Dodał, że do czasu wyłonienia członków zarządu, "kilka osób będzie oddelegowanych z rady nadzorczej do kierowania Orlenem, do czasu rozstrzygnięcia tego konkursu".

Interia poinformowała z kolei, że nowym pełniącym obowiązki prezesa Orlenu został Witold Literacki.

- Enea już ogłosiła konkurs na członków zarządu. Lada dzień zrobi to Orlen. Tak będzie w kolejnych spółkach, w PGE, Tauronie, to będzie dotyczyło też banków, w których Skarb Państwa ma wpływ na większość - powiedział w "Kropce nad i" na antenie TVN24 Borys Budka.

Zmiany w Orlenie

W trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się we wtorek, akcjonariusze Orlenu dokonali wyboru członków rady nadzorczej spółki.

Na wniosek Skarbu Państwa do rady nadzorczej dołączyli Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Wojciech Popiołek, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka oraz Tomasz Zieliński. Jan Woźniak, którego kandydaturę zgłosiło NN OFE, nie uzyskał wystarczającego poparcia, by dołączyć do rady.

Wojciech Popiołek przewodniczącym rady nadzorczej

Podczas zgromadzenia zdecydowano, że rada nadzorcza będzie liczyć 10 członków, jednakże ostatecznie wybrano tylko dziewięciu. Na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej wyznaczono Wojciecha Popiołka.

Zgromadzenie postanowiło również o odwołaniu ośmiu dotychczasowych członków rady nadzorczej, w tym przewodniczącego Wojciecha Jasińskiego.

Orlen bez Obajtka

Dodatkowo, od 5 lutego funkcję prezesa Orlenu przestał pełnić Daniel Obajtek, który wcześniej złożył swoją rezygnację.

Z zarządu spółki odeszli również Patrycja Klarecka, Jan Szewczak, Armen Artwich i Roman Róg.