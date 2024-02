Jest to dosyć niesamowite, jak często prezydent Duda i premier Tusk w ostatnim czasie się spotykają i uczestniczą w różnych wydarzeniach - czy to w Pałacu Prezydenckim, czy w Białym domu - skomentował Andrzej Bobiński w TOK FM.

Dlaczego Andrzej Duda został zaproszony wraz z Donaldem Tuskiem? - Zastanawiam się, czy ta Rada Gabinetowa nie była takim kluczem i wskazaniem: "Jeżeli pokażecie, że jesteście w stanie współpracować przy projektach strategicznych, to możecie spodziewać się też zaproszenia do Joe Bidena". To daleko idące i ciekawe posuniecie Białego Domu. Aż ciężko mi posunąć się tak daleko, by mówić, że Biały Dom będzie depolaryzował polską politykę, ale na pierwszy rzut oka tak to wygląda - ocenił Bobiński.

Jarosław Kaczyński jest w ciężkim szoku

Jak dodał dyrektor zarządzający Polityki Insight, pewnie nie tylko on sam jest "wzięty z zaskoczenia" decyzją Amerykanów. - Myślę, że Jarosław Kaczyński jest w ciężkim szoku. I jeszcze parę osób w polskiej polityce i w polskich mediach - wskazał Andrzej Bobiński na antenie TOK FM.

Wizyta w USA

Prezydent USA Joe Biden przyjmie 12 marca br. na wspólnym spotkaniu prezydenta RP Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska - poinformowała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jak dodała, "przywódcy potwierdzą niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy" przed rosyjską agresją.

Spotkanie zbiega się także z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO i jest podkreśleniem wspólnego niezachwianego zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Polski na rzecz NATO, czyniącego wszystkich nas bezpieczniejszymi - głosi oświadczenie Białego Domu.

Zapowiedziano w nim, że na spotkaniu 12 marca przywódcy USA i Polski wspólnie skonsultują się przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie. "Będą także rozmawiać o silnym partnerstwie strategicznym USA i Polski na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, stabilnych więziach gospodarczych, a także podzielanym przez USA i Polskę przywiązaniu do wartości demokratycznych" - czytamy w komunikacie.

Wejście Polski do NATO

12 marca 1999 r. minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego.