"Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy, że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem, mądrych przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz, Putin jest wrogiem ludzkości" - mówił na sobotniej konwencji Trzeciej Drogi w Kielcach marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Skrajnie nieodpowiedzialne"

Słowa te skomentował Stanisław Żaryn. We wpisie na platformie X nazwał je "skrajnie nieodpowiedzialnymi". "Wypowiedź ws. Putina sugeruje, że Polska prowadzi ofensywę przeciwko Rosji i Putinowi (czyli jest agresywna), a neutralizacja rosyjskiego imperializmu to misja narodowa Polski i Polaków" - napisał były pełnomocnik rządu.

"Rosja od lat przedstawia Polskę jako kraj ofensywny i groźny dla Rosji, a także próbuje pokazać, że Polska z uwagi na 'rusofobię' zagraża NATO i powinna być izolowana. Putin otrzymał od Hołowni prezent" - napisał Żaryn w kolejnym wpisie.