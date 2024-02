"Pan minister Zbigniew Ziobro sam poprosił o to, żeby był przesłuchiwany. To my składaliśmy wniosek o to, żeby przesłuchać ministra Zbigniewa Ziobro. W tej chwili nie jest to możliwe, ponieważ jest bardzo ciężko chory. Czeka go poważna operacja" - powiedział Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości.