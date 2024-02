Pan minister walczy, jest twardy, ale sytuacja jest ciężka - mówił polityk Suwerennej Polski. Zaznaczył, że były minister sprawiedliwości przesyła regularnie zwolnienie lekarskie do marszałka Sejmu i zapowiada, że dokumenty lekarskie prześle i do komisji śledczej ds. Pegasusa.

My chcemy, żeby minister Ziobro był przesłuchany, ale jak już będzie zdrowy i będzie miał siłę. Czy to warunek, którego można oczekiwać w cywilizowanym państwie? Tym bardziej, że pan minister był już przesłuchiwany przez 8-9 komisji i zazwyczaj źle się to skończyło dla przesłuchujących – komentował Patryk Jaki.

Przesłuchanie w szpitalu

Przesłuchanie byłego ministra w szpitalu? - Za czasów stalinowskich zapewne tak robiono. Widać, że w Lewicy, gdzie jest wiele osób z czasów komunistycznych, że takie przyzwyczajenia są tam obecne - odpowiedział Gość Radia ZET.

Pozwy cywilne

Pytany o niektórych polityków i publicystów, którzy uważają, że choroba Zbigniewa Ziobry to ustawka, polityk Suwerennej Polski odpowiada, że sugestie te pokazują, że wcale nie chodzi o prawdę, a o zemstę. - My zabezpieczamy prawnie wszystkie tego typu wypowiedzi, które to sugerują i osoby, które w ten sposób postępują zapłacą za to poprzez pozwy cywilne. Wytaczał będzie sam pan minister, jak już będzie do tego zdolny - zapowiada w Radiu ZET Patryk Jaki.