We wtorek w trakcie protestu rolników w Hrebennem, doszło do znieważenia polskiej flagi. Jak informuje portal policja.pl 39-letni obywatel Izraela podróżował busem z trasy Lwów-Warszawa jako pasażer. Po przekroczeniu granicy w Hrebennem, gdzie drogę zablokowali protestujący rolnicy, mężczyzna opuścił pojazd, zerwał flagę z ciągnika rolniczego i wyrzucił ją do przydrożnego rowu.

"39-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Podczas trwających czynności procesowych przesłuchaliśmy świadków tego zdarzenia, którzy potwierdzili dotychczasowe ustalenia. Zabezpieczyliśmy również flagę jako dowód w sprawie" - czytamy na stronie policja.pl.

W środę mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku.