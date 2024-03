Minister rolnictwa i rozwoju Czesław Siekierski został zapytany, czy rząd rozważa zamknięcie granicy z Ukrainą, odpowiedział, że "różne propozycje leżą na stole".

Zakmnięcie granicy?

Najbliżej nam jest do przyjęcia rozwiązań dwustronnych, a więc porozumienia bilateralnego, które by określało zasady i warunki handlu między Polską Ukrainą - ocenił polityk.

Zapytany, czy są szanse na takie porozumienie z Ukrainą, minister odpowiedział, że są.

Zielony Ład

Zapytano minister rolnictwa o to, co dalej z Zielonym Ładem, przeciwko któremu protestują rolnicy, polityk wyjaśnił, że został on uproszczony.

Pozostał jeden element, czyli ugorowanie. Chcemy, żeby w tym roku ugorowanie było wyłączone z obowiązku wobec rolników, natomiast w przyszłych latach było dobrowolne w ramach ekoschematów, za które rolnicy mieli pracować - tłumaczył.