Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, w rozmowie w RMF FM na temat obecności żołnierzy NATO na Ukrainie powiedział, że "wiele lat krzyczeliśmy do Europy: Europo, obudź się. Zagrożenie jest realne. Jeżeli prezydent Francji widzi to zagrożenie dokładnie tak samo jak my, to należy się z tego cieszyć. Aktywna rola Francji to także zadanie kłamu pisowskiej propagandzie, że Europa jest niemiecka. Dzisiaj bardzo wyraźnie widać, jak istotny element narracji europejskiej narzuca prezydent Macron".

Rosja wygra wojnę latem?

Z Francji płyną niepokojące sygnały. Prezydent Macron spotkał się za zamkniętymi drzwiami z szefami największych francuskich partii politycznych. Według nieoficjalnych doniesień, miał im powiedzieć, że Rosja może wygrać wojnę w Ukrainie już latem tego roku.

Kamiński: Następnym elementem testowania Polaków może być atak na naszego sojusznika

Wicemarszałek Senatu, Michał Kamiński, na antenie RMF FM ocenił, że "ryzyko przegrania wojny oznacza potworną perspektywę dla Polski i Europy" . W konsekwencji Polska może stać się krajem frontowym, a nasz kraj - albo inne państwo będące członkiem NATO - może stać się celem Rosji. Kamiński zauważył, że "wiele wskazuje na to, że następnym elementem testowania Polaków i testowania naszej odporności będzie być może atak na któregoś z naszych sojuszników". To wyraźny sygnał, że sytuacja jest poważna, a Polska musi być gotowa na różne scenariusze.