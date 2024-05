To dzięki czemu mówimy, to Polska. To jest nasza ojczyzna, to nie są bogate państwa Zachodu. To my, z naszym dorobkiem ostatnich trzech dziesięcioleci. To nasz trud, to nasz wysiłek, to nasza mądrość i umiejętność zagospodarowania tego, co nam przekazano, byśmy stworzyli naszą część Europy, dobrą dla pozostałych - podkreślił Andrzej Duda na uroczystych obchodach święta 3 maja.

Reklama

Jak zaznaczył, nie dostajemy funduszy europejskich po to, by było nam dobrze. To nie jest łaska zachodniej Europy. To są fundusze po to, (...) by można było także tu zarabiać pieniądze, by mógł to robić biznesmen z Hiszpanii, czy Portugalii - mówił prezydent.

"Dziękuję również tym, którzy tej uczciwości pilnowali"

Prezydent zaznaczył, że jest to możliwe wyłącznie dzięki wszystkim tym, którzy w ostatnich dziesięcioleciach dobrze wydawali środki unijne. Dziękuję tym, którzy potrafili zrobić to uczciwie. Dziękuję również tym, którzy tej uczciwości pilnowali - powiedział. Choćby poprzez służbę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. To niezwykle ważne biuro, które jak wiecie doskonale - zwłaszcza ci, którzy pamiętają aferę Rywina i wszystkie skandale - odegrało wielką rolę w zmianie polskiej mentalności w tym aspekcie - ocenił Duda.

Reklama

Prezydent przekonywał, że udało się zmienić przesiąkniętą korupcją polską mentalność. To jeden z cudów, które nastąpiły w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat. To wielki dorobek naszego społeczeństwa, bo to ono się sprzeciwiło. To był sprzeciw społeczny, pozwalający na podjęcie twardej walki z korupcją, która przyniosła tak spektakularny sukces - podkreślił.

Duda zaznaczył, że na polu walki z korupcją, Polska wypada bardzo dobrze na tle innych państw europejskich.

Prezydent: Covid zniszczył wiele obszarów świata, ale nie nas

Reklama

Prezydent podkreślił również, że polska gospodarka oparła się kryzysowi podczas pandemii COVID-19. Covid zniszczył gospodarczo wiele obszarów świata i Europy, ale nie nas. Przetrwaliśmy też kryzys energetyczny wywołany przez Rosję wojną na Ukrainie i sztucznymi działaniami na rynkach paliw. Przetrwaliśmy to, daliśmy radę. Dzięki mądrej, odważnej, a często szalonej polityce - oświadczył.

Przyznał, że sam niejednokrotnie obawiał się kiedy podejmowano decyzje, które wydawały się karkołomne, a okazały się być - jego zdaniem - dalekowzroczne i wizjonerskie dla wsparcia polskiej gospodarki.

Prezydent: Zawsze byliśmy częścią Zachodu

Przemawiając na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent przypomniał, że dwa dni temu, 1 maja, w rocznicę przystąpienia Polski do UE, odwiedził w Poznaniu świątynie stojące na Ostrowie Tumskim. Mówił wówczas, że Polska jest od 20 lat ponownie członkiem politycznej wspólnoty Zachodu.

Ale tak naprawdę częścią Zachodu byliśmy zawsze. Jesteśmy i byliśmy zawsze, niezależnie od tego, co się działo, czy Polska była na mapie, czy nie. Czy była suwerenna czy nie. Czy usiłowano tu propagować ruski mir czy nie. Nigdy się to nie udało dzięki twardości ducha Polaków i najgłębiej zakorzenionej naszej tradycji, od 1058 lat tradycji chrześcijańskiej - zaznaczył Duda. Dodał, że czuje dumę, ilekroć widzi za granicą polską flagę.

Prezydent: Z tych wydarzeń powinniśmy być dumni

Wymienił też wydarzenia z historii, z których Polska może być dumna: chrzest Polski, koronację Bolesława Chrobrego, zwycięstwo pod Grunwaldem, wielką dynastię Jagiellonów i unię lubelską, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, bitwę pod Wiedniem, niezłomną walkę w powstaniach, odzyskanie niepodległości w 1918 r., obronę przed sowiecką agresją w 1920 r., niezłomną walkę w czasie II wojny światowej, Solidarność i obalenie komunizmu.