Były prezydent był w poniedziałek honorowym gościem Koncertu Wolności.

Nagroda za Odwagę

Wszystkie sukcesy miałem tylko dlatego, że zawsze potrafiłem wykorzystywać okazje. Nasze życie składa się z okazji, z przypadków, tylko że często ich nie wykorzystujemy – a ja się nauczyłem wykorzystywać przypadki. Jak patrzę na moje długie życie, to właściwie ono się tylko z przypadków składa. Więc tak jak inne przypadki wykorzystałem, tak i teraz chce wykorzystać i ten - powiedział Wałęsa, odbierając podczas uroczystości Nagrodę za Odwagę.

W trakcie swojego przemówienia nawiązał do czasów, kiedy sprawował urząd Prezydenta RP. Zaznaczył, że te "przypadki" w jego życiu, sprawy, które udało mu się pozytywnie rozwiązać, odbiera jako pomoc Opatrzności, która nam nim czuwała i wciąż czuwa.

Wałęsa o Tusku: Wybitny polityk

Naprawdę wierzę w to, że Opatrzność mi pomagała. To nie czas, żeby o tym wszystkim mówić. Ale dlaczego mi to też się tak udawało? Bo żeście mnie wspierali, pomagali. (…) Znów mamy podobną sytuację, jak ja miałem. Dziś mamy wybitnego polityka, wybitnego – premiera Tuska. Wybitny polityk. I dopóki wy mnie popieraliście, dopóki staliście za mną – zwyciężałem (...) Dajcie szansę na dwie kadencje, na osiem lat, Tuskowi. Wspierajcie go, naprawdę. Już ma duże osiągnięcia, a będzie miał jeszcze większe, tylko ma wrogów – mówił były prezydent.

Zaznaczył także, że bardzo mu zależy "na sukcesie pokolenia po nas postępującego". Dlatego, że my – ze mną włącznie - burzyliśmy stary porządek. Burzyliśmy po to, by powstał nowy porządek. Jeżeli następne pokolenie uzyska sukces – to będzie podziękowanie temu naszemu wielkiemu zwycięstwu. A jeśli nie uda im się, to mogą nas przeklinać, agentami robić i wiele nieprzyjemności (…) Chcę wykorzystać nasze spotkanie, by zwrócić państwa uwagę, byśmy dążyli do sukcesu. Tylko, by sukces budować, trzeba widzieć trochę szerzej - zauważył.

Dodał także, że "jest za", "tą waszą inicjatywą, by święto ogłosić tego naszego zwycięstwa, tych naszych wyborów”.

Poniedziałkowe wydarzenie, które odbyło się w autli UAM, zostało zorganizowane przez Fundację SIGNUM, Fundację REFLEXION, Fundację TU Wielkopolska. Partnerami wydarzenia były władze miasta Poznania, Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan i Towarzystwo im. H. Wieniawskiego, zaś producentem koncertu Teatr Muzyczny w Poznaniu.

35. rocznica wolnych wyborów

Wydarzenie zorganizowane zostało "z okazji obchodów 35. rocznicy wolnych wyborów, 25 lat Polski w NATO i 20 lat w Unii Europejskiej". Honorową patronką wyróżnienia jest była premier Hanna Suchocka.

W ramach Koncertu Wolności przed publicznością wystąpił m.in. aktor i wokalista Marcin Januszkiewicz, który wykonał utwory "Nie pytaj o Polskę" Grzegorza Ciechowskiego oraz "Miejcie nadzieję" według słów Adama Asnyka i do muzyki Zbigniewa Preissnera.

Zaplanowano także występ laureata Konkursu Wieniawskiego – Bartłomieja Nizioła (skrzypce), jednego z najwybitniejszych gitarzystów na świecie – Łukasza Kuropaczewskiego (gitara), który dokona poznańskiego prawykonania "Hommage à Lech Wałęsa" Aleksandra Tansmana oraz Kwintetu Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu.