Ten wynik to dla nas wielkie zadanie - powiedział prezes PiS po ogłoszeniu sondażowych wyników eurowyborów.

Otwarta droga do zwycięstwa

Dodał, że to "bardzo jasne zadanie". Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - oświadczył Kaczyński.

Drugie miejsce PiS w eurowyborach

Zgodnie z sondażem exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska zdobywając 38,2 proc. głosów i 21 mandatów. Drugie miejsce zajął PiS uzyskując 33,9 proc. i 19 mandatów, na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 11,9 proc. i 6 mandatami. Czwarte miejsce zajęła Trzecia Droga - 8,2 proc. i 4 mandaty, a piąte miejsce Lewica - 6,6 proc. i 3 mandaty. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego