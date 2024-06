W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Gratulacje dla KO

Hołownia gratulował Koalicji Obywatelskiej "spektakularnego" wyniku i wygranej w tych wyborach. Trzymamy kciuki za to, żebyście to dobrze wykorzystali; będziemy was wspierać we wszystkim co dobre i co w Europie dzisiaj trzeba wypracować - podkreślił.

Wynik Trzeciej Drogi

Odnosząc się do wyniku Trzeciej Drogi, Hołownia powiedział, że wynika z niego, że TD będzie miała czterech europosłów. Natomiast doświadczenie ostatnich dwóch wyborów uczy nas, że z naszym wynikiem to trzeba jeszcze chwilę poczekać i on się zwykle okazuje lepszy niż ten, który widzimy z exit polli - powiedział lider Polski 2050.

Według niego, oznacza to, że Trzecia Droga może otrzymać kolejny mandat w PE. I bardzo na ten mandat liczymy, że z tej czwórki zrobi się pięć. A jakby dobrze poszło, to mamy nadzieję, że i sześć - zaznaczył Hołownia.

Wierzę, że będzie lepiej, niż jest - dodał lider Polski 2050.

Mandaty dla TD

Według sondażu exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP Trzecia Droga do PE wprowadziła Krzysztofa Hetmana i Adama Jarubasa, mandaty prawdopodobne, ale niepewne są dla Michała Gramatyki i Michała Koboski.