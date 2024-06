Zostanie podpisane w środę, zdążymy zrobić cały obieg rządowy i w czwartek wejdzie w życie - powiedział w poniedziałek w TVN24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odnosząc się do rozporządzenia wprowadzającego tzw. strefę buforową.

Nowa strefa buforowa

W ogóle strefa będzie na długości, jeśli chodzi o granicę na tych dwóch odcinkach, w których mamy najwięcej przekroczeń (...) sześćdziesięciu kilku kilometrów. Na ok. 45 km będzie to strefa o głębokości ok. 200 metrów. Na przebiegu przez rezerwaty, puszczę, będzie trochę bardziej wchodzić w głąb terytorium kraju, ale nie więcej niż dwa km - powiedział Mroczek.

Szczegóły rozporządzenia

W poniedziałek w Białymstoku odbyło się wyjazdowe pasiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP.

Działania na wschodniej granicy

Jak informował na konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk, konsekwencją praktyczną uchwały jest rozporządzenie MSWiA o utworzeniu strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej.