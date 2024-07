Ponad trzydzieści osób ze środowiska prawniczego, w tym profesorzy i wykładowcy akademiccy oraz adwokaci, zaapelowało do premiera Donalda Tuska. Prawnicy wzywają, by szef rządu doprowadził do wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich w takiej formie, która zapewni bezpieczeństwo dzieciom wychowywanym w tęczowych rodzinach.