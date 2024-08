Hołownia: Sejm będzie miał z czego wybierać

- Z dużym zaskoczeniem i zadowoleniem przyjąłem fakt, że zostało zgłoszonych w terminie aż siedmioro kandydatów do państwowej komisji do spraw pedofilii przez różne ugrupowania polityczne- podkreślił podczas konferencji marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Przypomniał, że dwie członkinie tej komisji zostały odwołane, a termin zgłoszeń nowych kandydatów upłynął w ubiegły piątek.

Wśród nowych kandydatów Hołownia wymienił prof. Wojciecha Dragana, przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN, który został zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dr Aleksandrę Krasowską, psychiatrę i seksuolożkę zgłoszoną przez Naczelną Izbę Lekarską, Konrada Ciesiołkiewicza, psychologa oraz działacza społecznego aktywnego w obszarze praw dzieci zgłoszonego przez m.in. grupę posłów z Koalicji Obywatelskiej i Krajową Radę Prokuratorów, mec. Katarzynę Komoniewską zgłoszoną przez PSL i dr Martę Flis-Świeczkowską, radczynię prawną zatrudnioną w Centrum Pomocy Dzieciom "Dajemy dzieciom siłę".

- To naprawdę są bardzo mocne nazwiska, bardzo merytorycznych osób. Sejm będzie miał z czego wybierać - zaznaczył Hołowania.

Dodał, że niewykluczone, iż odbędą się wysłuchania publiczne tych kandydatów. - Każdy będzie mógł się zapoznać z ich dorobkiem. Każdy będzie się mógł dowiedzieć, co sobą reprezentują. To nam się sprawdza, te wysłuchania publiczne kandydatów do różnych instytucji (...). Myślę, że to może być istotny krok naprzód w działalności tej komisji, której tak bardzo potrzebujemy - powiedział marszałek.

Państwowa komisja ds. pedofilii. Odwołano członkinie

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W skład komisji ds. pedofilii powinno wchodzić siedmiu członków, w tym: trzech powoływanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jeden powoływany przez Senat większością trzech piątych głosów, jeden powoływany przez prezydenta, jeden przez premiera i jeden przez Rzecznika Praw Dziecka.

Pod koniec lipca Sejm odwołał dwie członkinie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Barbarę Chrobak i Hannę Elżanowską. Przyczyną były m.in. oskarżenia o niegospodarność i stosowanie mobbingu.