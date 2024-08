Przemysław Czarnek poinformował, że zaplanowany na koniec września kongres PiS ma stanowić swojego rodzaju "nowe otwarcie" dla partii. W wywiadzie dla Polsat News, były minister edukacji i nauki powiedział, że będzie możlwie dokonanie zmian w ścisłym kierownictwie partii.

Nowe otwarcie w PiS?

Idziemy do przodu po dobrej wiośnie, a nawet chwilami bardzo dobrej, po wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przygotowujemy się do wyborów prezydenckich, stąd kongres planowany gdzieś na koniec września. Pewnie będzie też jakimś swoistym nowym otwarciem - powiedział były minister edukacji i nauki.

Czarnek o zmianach w kierownictwie

Poseł zaznaczył, że możliwe są pewne zmiany w ścisłym kierownictwie PiS, ale wykluczył, że dotkną one prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dodał również, że lider partii jest w doskonałej formie. Z całą pewnością są również prace nad zmianami statusowymi po to, by partia była jeszcze bardziej efektywna, bo ta efektywność jest konieczna do tego, by nasz kandydat wygrał wybory prezydenckie wiosną przyszłego roku - wytłumaczył polityk.