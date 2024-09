Porównanie do referendum i skarga sędziów

Czarnek odniósł się także do wcześniejszych działań premiera Donalda Tuska, porównując jego decyzję dotyczącą kontrasygnaty do unieważnienia referendum. Skrytykował tę decyzję jako "jawne bezprawie". Zastanawiał się również nad podstawą prawną skargi złożonej przez sędziów, pytając ironicznie, czy premier był "niepoczytalny w chwili podpisywania".

Komentarz na temat Ryszarda Czarneckiego i "kilometrówek"

Podczas rozmowy poruszono również temat tzw. "kilometrówek" Ryszarda Czarneckiego. Przemysław Czarnek wyraził sympatię do polityka, ale jednocześnie zaznaczył, że jeśli zarzuty wobec niego okażą się prawdziwe, będzie to "skandal". Jeśli to oszustwo, będzie musiał za to odpowiedzieć – dodał, podkreślając, że w takiej sytuacji nie zrzucałby winy na pracowników.