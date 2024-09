Uczczenie pamięci byłych parlamentarzystów

Marszałek Szymon Hołownia, otwierając posiedzenie, przypomniał, że od ostatnich obrad zmarło siedmioro byłych parlamentarzystów, w tym m.in. Izabela Mrzygłocka i Małgorzata Ostrowska. Posłowie uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Potępienie uprowadzeń ukraińskich dzieci

Jednym z pierwszych punktów obrad był projekt uchwały dotyczący potępienia uprowadzeń ukraińskich dzieci. Sejm wyraźnie potępia te działania, które są prowadzone przez Federację Rosyjską i wspieraną przez nią Białoruś. W uchwale podkreślono, że takie działania naruszają Konwencję ONZ w sprawie ludobójstwa oraz Konwencję o prawach dziecka.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego

Kolejnym ważnym punktem porządku obrad jest projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa Polski 2050-TD. Zakłada on m.in. utworzenie platformy do elektronicznego popierania list kandydatów w wyborach, co ma ułatwić i usprawnić proces wyborczy.

Nowe przepisy dla przewoźników drogowych

Sejm zajmie się również rządowym projektem ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Projekt przewiduje przyspieszenie rejestracji w systemie monitorowania przewozu towarów (SENT) dla przewoźników spoza Unii Europejskiej, co jest odpowiedzią na postulaty środowiska przewoźników, którzy protestowali m.in. na granicy z Ukrainą.

Nowe zasady rozliczeń podatkowych

Na środowym posiedzeniu posłowie rozpatrzą także dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeden z projektów, rządowy, wprowadza możliwość kasowego rozliczania przychodów przez małych przedsiębiorców. Drugi, poselski, umożliwi rozliczenie części straty ze sprzedaży akcji z dochodem z poprzedniego roku.

Nowelizacja przepisów o ubezpieczeniach

Posłowie będą także pracować nad sprawozdaniem dotyczącym nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz działalności ubezpieczeniowej. Celem zmian jest usprawnienie funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Debata nad uchwałą upamiętniającą Konfederację Polski Niepodległej

O godzinie 18 zaplanowano debatę nad poselskim projektem uchwały, który upamiętnia 45. rocznicę powstania Konfederacji Polski Niepodległej, jednej z najważniejszych organizacji opozycyjnych z czasów PRL.