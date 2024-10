Szef MSZ w środę wziął udział w jednym z paneli podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei.

Optymizm Sikorskiego uzasadniony?

Sikorski pytany był m.in. o jego optymizm w kontekście zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją.Gdybyście mnie państwo zapytali trzy lata temu, przed wybuchem wojny na pełną skalę, co Unia Europejska i Stany Zjednoczone zrobią dla Ukrainy, a jakie postępy będzie miała Rosja, to w porównaniu z tym, co ja sobie wtedy wyobrażałem, mamy fantastyczny sukces– stwierdził minister.

W jego ocenie, "Ukraina okazała się znacznie bardziej waleczna, spójna, niezwyciężona, niż wielu sądziło".

A i spójność Zachodu, w tym Unii Europejskiej, szczodrość i gotowość do dostarczania pieniędzy, sprzętu, wsparcia politycznego, okazała się większa, niż sądził Putin. Ale przyznam się, że większa, niż nawet ja sądziłem – dodał.

Kwestia nadchodzących wyborów w USA

Sikorski odniósł się także do kwestii nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oraz obaw Ukraińców o ich bezpieczeństwo, w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa.

Nawet w tym złym scenariuszu, tak naprawdę to będzie decyzja europejska o pieniądzach. Stany Zjednoczone, niezależnie od tego, kto wygra, nie odmówią nam sprzedaży swojego uzbrojenia, więc jeżeli będziemy chcieli utrzymać wsparcie dla Ukrainy na obecnym poziomie, to jest to wykonalne. To nas kosztuje 0,5 proc. PKB rocznie. Jesteśmy w stanie to udźwignąć, musimy tylko chcieć - podkreślił szef MSZ.