Na późniejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk potwierdził, że z wnioskiem o organizację prawyborów wystąpił Trzaskowski, zaś Sikorski "nie miał z tym żadnego problemu" i "opowiedział się za tym wariantem".

Nie ukrywam, że było także moją intencją, aby tę decyzję, która może współrozstrzygać o losach Polski w tych miesiącach i latach, podjęło możliwie szeroko grono ludzi, a więc wszyscy członkinie i członkowie Koalicji Obywatelskiej będą mogli zagłosować - powiedział premier.

Kiedy odbędą się prawybory?

Jak wskazał, prawybory odbędą się jeszcze w listopadzie i ograniczą się do dwóch kandydatów. Nie będzie kolejnych zgłoszeń - dodał.

W sobotę o godz. 9 w warszawskiej siedzibie partii rozpoczęło się posiedzenie zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.

Starcie Sikorskiego z Trzaskowskim

Szef MSZ Radosław Sikorski, oprócz prezydenta stolicy, jest jednocześnie jednym z możliwych kandydatów KO na prezydenta.

Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim. Proszę o poparcie członków PO, Nowoczesnej, Zielonych i wszystkich członków naszej koalicji - powiedział dziennikarzom Radosław Sikorski.

Prawybory w PO - kiedy?

Zapytany, czy planuje jakąś kampanie przed prawyborami odpowiedział, że kampania już się odbyła. Myślę, ze Rafał Trzaskowski i ja jesteśmy wystarczająco znani wyborcom, więc prosimy o rozważenie wszystkich za i przeciw, a ja proszę o poparcie - podkreślił Sikorski.

Dopytany, kiedy odbędą się prawybory, odparł, że jeszcze tym miesiącu. Sprawa daty nie została dopowiedziana, ale jest wola, żeby to rozstrzygnąć - zaznaczył.

Podkreślił, że o techniczne sprawy należy pytać kierownictwo partii. Zapytany, czy to będzie głosowanie korespondencyjne i jak to będzie wyglądać odpowiedział, że rozumie, że będzie to głosowanie przy pomocy środków elektronicznych.

Zarząd krajowy PO jednomyślnie zdecydował o organizacji prawyborów przed wyborami prezydenckimi, które wyłonią jednego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta - wynika z deklaracji parlamentarzystów po zakończeniu sobotniego posiedzenia. Więcej szczegółów ma przekazać premier Donald Tusk.

Wniosek Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski w związku z pojawieniem się drugiego kandydata zawnioskował, aby przeprowadzić prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy zgodzili się, że to bardzo dobry i bardzo honorowy pomysł - przekazał na portalu X wiceszef Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Podobną informację po zakończeniu sobotniego posiedzenia zarządu krajowego PO przekazali dziennikarzom parlamentarzyści tej partii. Inny z wiceszefów PO, Borys Budka, podkreślił, że decyzję w tej sprawie zarząd podjął jednomyślnie. W przeciwieństwie do naszych oponentów PO ma demokratyczne zasady - dodał.

W prawyborach wystartują: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Wyłoniony zostanie jeden wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, czyli nie tylko PO, ale również m.in. Nowoczesnej i Zielonych.