Informacja o zabiegu premieraTuska została podana przez Centrum Informacyjne Rządu na platformie X. Z wpisu wynika, że zabieg był planowany, a premier wróci do pełnienia obowiązków w środę, co zapewnia o jego szybkim powrocie do zdrowia.

Reklama

Centrum Informacyjne Rządu o stanie zdrowia premiera

Centrum Informacyjne Rządu, w krótkim komunikacie, uspokaja opinię publiczną, informując, że premier Donald Tusk jest w dobrym stanie po planowym zabiegu i już w najbliższą środę wznowi pracę.