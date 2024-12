Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do unijnych wytycznych CEEAG (dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska, klimatu i energii). Przewiduje dwa poziomy ulg: 85% obowiązku dla firm szczególnie narażonych na przenoszenie działalności poza UE oraz 75% dla pozostałych sektorów zagrożonych ucieczką. Ponadto wprowadza opłatę wyrównawczą dla odbiorców energochłonnych korzystających z ulg.

Reklama

Zmiany dla prosumentów – nowe opcje rozliczeń

Nowe przepisy zmieniają również system rozliczeń dla prosumentów. Od teraz będą oni mogli wybierać między rozliczeniami według miesięcznej rynkowej ceny energii a stawką godzinową. System godzinowy ma być bardziej opłacalny dzięki wyższym zwrotom za niewykorzystaną energię – do 30%, w porównaniu do obecnych 20%. Ustawa wprowadza też aktualizację współczynnika depozytu prosumenckiego do 1,23.

Reklama

Przyspieszenie procedur dla instalacji OZE

W nowelizacji znalazły się również zapisy skracające procedury administracyjne dla instalacji OZE, szczególnie paneli fotowoltaicznych i magazynów energii. Czas oczekiwania ma spaść z obecnych 356-416 dni do 149 dni. Regulacje te mają ułatwić rozwój ekologicznych technologii.

Wirtualni prosumenci od 2 lipca 2025 roku

Wprowadzenie instytucji prosumenta wirtualnego zostało przesunięte na 2 lipca 2025 roku. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami.