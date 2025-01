W nowym projekcie ministerstwo zrezygnowało z corocznej waloryzacji zasiłku o wskaźnik inflacji. Zamiast tego zaproponowano coroczną weryfikację kwoty świadczenia od 2027 roku. Zadanie to ma być realizowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, który opracuje koszyk usług funeralnych i będzie monitorował wzrost realnych cen tych usług. Na podstawie wyników IPiSS, Rada Ministrów mogłaby decydować o ewentualnym podniesieniu kwoty zasiłku.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów sprzeciwia się zapisom o weryfikacji. We wtorek zaapelowało o ustalenie kwoty zasiłku pogrzebowego na stałym poziomie 7 tys. zł, bez możliwości dalszych korekt. Wcześniej resort finansów proponował wzrost zasiłku do 6 tys. 450 zł, co również wskazuje na różnice w podejściu między resortami.

Zmiany z zasiłku pogrzebowym

Zgodnie z projektem IPiSS miałby analizować koszty utrzymania gospodarstw domowych oraz monitorować ceny usług pogrzebowych i minimum socjalne na podstawie danych GUS. Proces ten miałby odbywać się corocznie do 1 marca, a ewentualne zmiany w zasiłku zależałyby od decyzji rządu.