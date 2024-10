Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane w Polsce przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub przez KRUS (dla rolników) osobom, które pokryły koszty pogrzebu zmarłego. Świadczenie ma na celu częściowe zrekompensowanie wydatków związanych z organizacją pogrzebu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego nie nastąpi szybko i trzeba będzie poczekać na nie co najmniej kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.

Według RMF FM, najbardziej prawdopodobny scenariusz jaki brany jest obecnie pod uwagę to podniesienie zasiłku pogrzebowego od 2026 roku. Wówczas wyniósłby on 6450 zł. Jest to propozycja Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uważa z kolei, że kwotę zasiłku trzeba podwyższyć szybciej, a na dodatek - do kwoty 7 tys. zł. MRPiPS chciałoby też, by kwota podlegała waloryzacji.

Kiedy podniesienie zasiłku pogrzebowego?

RMF FM spytało o termin podniesienia zasiłku pogrzebowego oba resorty. W odpowiedzi otrzymało informację, że rozmowy na ten temat trwają a projektem zajmuje się Komitet Stały Rady Ministrów jednak prace zostały wstrzymane we wrześniu z uwagi na konieczność zabezpieczenia pieniędzy na usuwanie skutków powodzi. Rozpatrzenie przepisów zostało więc odroczone.

"Informujemy, że projekt ustawy dot. zasiłku pogrzebowego był przedmiotem uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania, a następnie został wniesiony do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego, podjętymi przez Rząd działaniami i zobowiązaniami, oraz potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie skutków powodzi, projekt ustawy został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 19 września 2024 r.” – brzmi odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi w 2024 roku?

Od 2011 roku zasiłek pogrzebowy w Polsce jest stałą kwotą i wynosi 4 tys. zł. Jest to kwota niezależna od rzeczywistych kosztów poniesionych na organizację pogrzebu.