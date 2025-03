"Nieważne, jak mówią, byle mówili" – ta strategia przyświeca zespołowi Mentzena. Filmiki, na których polityk ucieka w szybkim tempie po zakończeniu wiecu, biją rekordy popularności. Sceny te, wielokrotnie powielane w mediach społecznościowych, często wzbogacane są o humorystyczne podkłady muzyczne, co tylko zwiększa ich zasięg.

Mentzen znika błyskawicznie. Dlaczego kandydat Konfederacji ucieka z wieców?

W czym tkwi cel tej niecodziennej taktyki? Jak czytamy w artykule Michała Wróblewskiego na stronach Wirtualnej Polski, według współpracowników kandydata chodzi o efektywność. Sławomir Mentzen ma napięty harmonogram – każdego dnia bierze udział w kilku wydarzeniach, niekiedy nawet w ośmiu - szczególnie w weekendy.

Reklama

Jego błyskawiczne znikanie ma też zapobiegać trudnym sytuacjom, takim jak konfrontacje z dziennikarzami, prowokacje czy blokowanie ruchu w miastach, gdzie zbierają się jego sympatycy.

Sławek nie mógłby dotrzeć na kolejne spotkania, gdyby nie te szybkie odejścia. Ludzie chcą robić zdjęcia, otaczają go, a to spowalnia jego plan – tłumaczy Wirtualnej Polsce jeden z jego doradców.

Sam Mentzen również odniósł się do tej metody w jednym z wywiadów. Wszystko mamy dopracowane do minuty. Czasami muszę opuścić miejsce o określonej godzinie, by za kilkanaście minut być już w innej miejscowości – mówił kandydat Konfederacji.

Jego spotkania przyciągają tłumy, ale polityk nie wchodzi w interakcję z wyborcami. Nie prowadzi dyskusji, nie odpowiada na pytania, a samo wydarzenie sprowadza się głównie do krótkiego wystąpienia na scenie.

Czy ta taktyka szkodzi jego wizerunkowi? Według sztabu – wręcz przeciwnie. W Konfederacji panuje przekonanie, że im więcej mówi się o sprintach Mentzena, tym lepiej dla jego kampanii.

Reklama

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy będą wybory? Najważniejsze terminy i daty

Przypominamy, pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025 została zaplanowana na 18 maja 2025 roku. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów, odbędzie się druga tura – dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca 2025 roku.

Ważne terminy dla kandydatów i wyborców to m.in.:

Do 24 marca 2025 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów,

Do 4 kwietnia 2025 r. – zgłoszenie kandydatur na Prezydenta RP wraz z wymaganymi 100 tysiącami podpisów,

4 kwietnia do 15 maja 2025 r. – składanie wniosków o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

Do 28 kwietnia 2025 r. – podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów oraz powołanie obwodowych komisji wyborczych,

Do 9 maja 2025 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania dla osób niepełnosprawnych i seniorów,

16 maja 2025 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,

18 maja 2025 r. w godz. 7:00-21:00 – pierwsza tura głosowania.

1 czerwca 2025 roku - w przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, odbędzie się kolejne głosowanie.

Źródło: Wirtualna Polska, MEDIA