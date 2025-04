W środę kłamstwo ws. posiadanego majątku zarzucili Nawrockiemu posłowie KO: Adrian Witczak oraz Paweł Bliźniuk, powołując się na informacje portalu Onet, który napisał, że kandydat - wbrew deklaracjom - jest właścicielem dwóch mieszkań, a nie jednego.

Zarzuty KO wobec oświadczenia majątkowego Nawrockiego

Wydaje się, że na podstawie tych informacji oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego powinno być zweryfikowane, ponieważ mamy daleko idącą wątpliwość, co do tego (...), że może tam znajdować się nieprawda - ocenił Bliźniuk na konferencji prasowej.

Nawrocki przeciw podatkowi kastralnemu

Wcześniej Nawrocki podczas debaty wyborczej Super Expressu w poniedziałek opowiedział się przeciwko wprowadzeniu podatku katastralnego, czyli podatku płaconego od np. drugiego lub trzeciego posiadanego mieszkania.

Posłowie KO stwierdzili w środę, że Nawrocki jest niekonsekwentny w swoich poglądach na temat podatku katastralnego. W Latarniku Wyborczym (portal z odpowiedziami kandydatów na wskazane pytania) pan Karol Nawrocki jasno powiedział, że jest za wprowadzeniem podatku katastralnego. (...) A podczas debaty, kiedy mu wygodnie, mówi, że jest przeciw wprowadzeniu tego podatku - wskazał Witczak.

Rzeczniczka Nawrockiego odpiera zarzuty

Do sprawy odniosła się we wpisie na X rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki. Wszystkie informacje o posiadanych mieszkaniach dr Karol Nawrocki zawierał od lat w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie informacje były też przedmiotem informacji przedkładanych służbom udzielającym certyfikaty dostępu do informacji niejawnych i owocowały zawsze przyznaniem najwyższych klauzul bezpieczeństwa - napisała.

Z tytułu posiadania nieruchomości rodzina Nawrockich nie uzyskuje żadnych dochodów. Mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki - zapewniła.

Wierzbicki podkreśliła, że Nawrocki jest "zdecydowanym przeciwnikiem podatku katastralnego dla rodzin i proponuje wpisanie zakazu podatku katastralnego do Konstytucji RP". Podczas debaty wskazał właśnie na sytuację zwykłych Polaków, którzy mają jedno mieszkanie i mogło to zostać odebrane jako deklaracja, że on także posiada jedno mieszkanie. Podkreślamy, że informacje o posiadanych nieruchomościach, co roku znajdowały się w oświadczeniach majątkowych Karola Nawrockiego - dodała.

Z drugiej jednak strony, jak wynika z wpisu Wierzbicki, Nawrocki podpisałby ustawę "obciążającą dodatkowym podatkiem osoby takie jak wiceminister Robert Kropiwnicki (wiceszef MAP), które posiadają kilkanaście mieszkań".