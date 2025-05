Traktat to nie miejsce na zapisywanie kontraktów, ale jasno zadeklarowaliśmy, że Polska i Francja będą wzmacniać współpracę przemysłów obronnych. Obie strony mają wiele do zaoferowania – i traktujemy to bardzo poważnie – powiedział Donald Tusk, cytowany na profilu Kancelarii Premiera na platformie X.

Wyciągnięcie wniosków z historii

Zapisy podpisanego dzisiaj traktatu pokazują, że wyciągnęliśmy wnioski z historii. Dlatego budujemy najsilniejszą armię, aby być cennym sojusznikiem i nie prosić o gwarancje bezpieczeństwa, tylko móc wzajemnie się wspierać – dodał premier.

Co zawiera Traktat?

Jak informowały wcześniej media, traktat polsko-francuski przewiduje, że w sytuacji zagrożenia oba kraje zobowiązują się do wzajemnej pomocy, w tym także militarnej. Premier podkreślał, że traktat ten otwiera również możliwości współpracy w zakresie kluczowych technologii obronnych, w tym parasola nuklearnego.