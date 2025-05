Kim jest mąż zaufania?

Mąż zaufania to osoba wyznaczona przez komitet wyborczy danego kandydata, listy lub komitetu referendalnego. Jego zadaniem jest obserwacja przebiegu wyborów w lokalu wyborczym – zarówno w czasie głosowania, jak i liczenia głosów.

Reklama

Aby zostać mężem zaufania, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków:

być obywatelem Polski,

mieć ukończone 18 lat,

nie być pozbawionym praw publicznych ani wyborczych,

zostać pisemnie zgłoszonym przez uprawniony komitet wyborczy.

Mąż zaufania musi posiadać upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu i przedłożyć je przewodniczącemu komisji wyborczej, w której będzie pełnił swoją funkcję.

Kim jest obserwator społeczny?

Obserwator społeczny działa niezależnie od komitetów wyborczych. Jego obecność w komisji ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i obywatelskiej kontroli nad przebiegiem głosowania i liczenia głosów. Obserwatorzy społeczni działają w ramach organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona demokracji, praw obywatelskich lub rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zostać obserwatorem społecznym może:

Osoba powołana przez organizację pozarządową spełniającą wymogi ustawowe,

Obywatel Polski posiadający pełnię praw publicznych,

Osoba pełnoletnia.

Również w tym przypadku wymagane jest imienne upoważnienie i zgłoszenie obserwatora do odpowiedniego organu wyborczego.

Uprawnienia męża zaufania i obserwatora społecznego

Choć role męża zaufania i obserwatora społecznego różnią się pod względem organizacyjnym, ich uprawnienia w lokalu wyborczym są dość podobne. Obie funkcje upoważniają m.in. do:

obserwacji wszystkich czynności komisji wyborczej,

obecności podczas przeliczania kart do głosowania i głosów,

sporządzania notatek i nagrywania przebiegu czynności komisji (z wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się głosowanie),

zgłaszania uwag do protokołu z głosowania,

obecności przy przekazywaniu protokołów do wyższych komisji wyborczych.

Ważne: zarówno mąż zaufania, jak i obserwator społeczny nie mają prawa ingerować w czynności komisji, kontaktować się z wyborcami ani w jakikolwiek sposób zakłócać pracy lokalu wyborczego.

Znaczenie ich obecności

Obecność mężów zaufania i obserwatorów społecznych w lokalach wyborczych wpływa pozytywnie na transparentność całego procesu wyborczego. Stanowią oni istotny element obywatelskiej kontroli – mogą wychwycić ewentualne nieprawidłowości, zapewnić większą rzetelność procedur i zwiększyć zaufanie obywateli do wyników wyborów.

W wielu przypadkach sama świadomość, że komisję obserwują niezależni świadkowie, motywuje jej członków do jeszcze większej staranności i zgodności z przepisami.

Jak się zgłosić?

Chcąc zostać mężem zaufania, należy skontaktować się z komitetem wyborczym, który popierasz, i wyrazić gotowość do pomocy. Jeśli chcesz działać jako obserwator społeczny – warto zgłosić się do jednej z organizacji pozarządowych prowadzących nabory przed wyborami.

W obu przypadkach kluczowa jest terminowość. Zgłoszenia muszą być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Reklama

Pełnienie funkcji męża zaufania lub obserwatora społecznego to doskonała okazja, by aktywnie uczestniczyć w demokracji i mieć realny wpływ na transparentność wyborów. To nie tylko obowiązek obywatelski – to przywilej.