Grzegorz Braun zdobył 6,34 proc. głosów w wyborach prezydenckich, zajmując czwarte miejsce. Dane exit poll Ipsos analizują, kto stanowi jego elektorat.

Mężczyźni zdominowali elektorat Brauna

57,4 proc. wyborców Brauna to mężczyźni, co oznacza, że polityk cieszy się poparciem 7,5 proc. wszystkich głosujących mężczyzn. Kobiety stanowią 42,6 proc. jego elektoratu, co przekłada się na 5,1 proc. głosujących kobiet.

Reklama

Braun zyskuje poparcie na wsi i w mniejszych miastach

Największe poparcie Braun zdobył na wsi (7,7 proc.) oraz w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Dane Ipsos wskazują, że w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców jego wynik spadł do 3,9 proc.

Wyborcy Brauna to głównie ludzie w średnim wieku z wykształceniem zawodowym

Największe poparcie Braun zdobył w grupie wiekowej 30-39 lat (9,9 proc.) oraz wśród osób z wykształceniem zawodowym (7,4 proc.) i średnim (6,9 proc.). Najrzadziej głosowali na niego emeryci i renciści oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Braun przechwycił część elektoratu PiS i Konfederacji

8,4 proc. wyborców Andrzeja Dudy z 2020 roku zagłosowało na Brauna. Polityk przyciągnął również 20 proc. wyborców Konfederacji z wyborów parlamentarnych 2023 roku oraz 4,4 proc. wyborców PiS.